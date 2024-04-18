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NY外為：ドル続落、ベージュブック、インフレ鈍化の進展あまり見られず
記事提供元：フィスコ
*03:56JST NY外為：ドル続落、ベージュブック、インフレ鈍化の進展あまり見られず
米連邦準備制度理事会（FRB）が公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)では全米地区の経済活動がわずかに拡大したことが明らかになった。インフレ鈍化ではあまり進展が見られず。
米国債相場は続伸。10年債利回りも4.58％と15日来の低水準で推移した。ドル・円は154円16銭まで下落後も154円30銭で戻りが鈍い。ユーロ・ドルは1.0630ドルから1.0679ドルまで上昇し、12日来の高値を更新した。ポンド・ドルは1.2425ドルから1.2463ドルまで上昇。《KY》
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