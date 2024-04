*16:51JST GMOリサーチ---AIを駆使した調査リリース作成サービス「GMO Ask for 調査リリース」の提供開始

GMOリサーチ<3695>は11日、2024年4月1日(月)に、AIを駆使した調査リリース作成サービス「GMO Ask for 調査リリース」の提供開始を発表。

本サービスは、PRしたい商材に合わせた自主調査を行い、調査データを根拠として商材の魅力を訴求するプレスリリース作成サービス。最先端のAIを活用していて、調査設計・設問作成・集計・分析サポートまでの全方位対応を実現する。

「GMO Ask for 調査リリース」は、GMOリサーチが保有する国内約2,800万人のモニターを活用し、AIによる調査設計・設問作成・集計・分析サポート機能を持つ調査リリース作成サービス。

作成する調査リリースは、市場調査を根拠にしたプレスリリースとなるため、時事性・信頼性・中立性を確保でき、説得力向上に繋がる。加えて、市場調査を用いることで鮮度の高い定量的データを示すことができるため、メディアに取り上げられやすくなるとしている。《SO》