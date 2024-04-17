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オキサイド　大幅に反発、決算説明会の質疑応答公表、「売上総利益が16億円増加」／新興市場スナップショット

2024年4月17日 12:45

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記事提供元：フィスコ

*12:45JST <6521> オキサイド 2817 +273
大幅に反発。24年2月期決算説明会の質疑応答（要旨）を公表し、25年2月期の営業損益予想を2.02億円の黒字（前期実績9.83億円の赤字）としたことについて「増収に伴う売上総利益が前期比約16億円の増加となる」などと説明している。半導体事業で「第2四半期以降、徐々に調達数量が増加する予定」としたことも好感されている。また、前日に年初来安値をつけており、自律反発期待も買い要因となっているようだ。《ST》

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