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オキサイド 大幅に反発、決算説明会の質疑応答公表、「売上総利益が16億円増加」／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:45JST <6521> オキサイド 2817 +273
大幅に反発。24年2月期決算説明会の質疑応答（要旨）を公表し、25年2月期の営業損益予想を2.02億円の黒字（前期実績9.83億円の赤字）としたことについて「増収に伴う売上総利益が前期比約16億円の増加となる」などと説明している。半導体事業で「第2四半期以降、徐々に調達数量が増加する予定」としたことも好感されている。また、前日に年初来安値をつけており、自律反発期待も買い要因となっているようだ。《ST》
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