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サインポスト 無人決済システム「TTG-SENSE」導入の「ORBIS Smart Stand」4号店が開店
記事提供元：フィスコ
*11:53JST サインポスト---無人決済システム「TTG-SENSE」導入の「ORBIS Smart Stand」4号店が開店
サインポスト＜3996＞は15日、同社とJR東日本スタートアップが設立したTOUCH TO GO(TTG)の開発・販売する無人決済システム「TTG-SENSE」が化粧品の無人販売店舗「ORBIS Smart Standイオンモール水戸内原店」に導入されたことを発表した。
「ORBIS Smart Stand」は無人の化粧品販売店として2023年5月にグランデュオ立川店に1号店を開店。その後、2024年2月に盛岡フェザン店、同年3月にイオンモール鈴鹿店を開店しており、イオンモール水戸内原店で4店舗目になる。《SO》
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