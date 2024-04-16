ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

オリンパス　大幅続伸、割安感が拡大として米系証券では投資判断を格上げ

2024年4月16日 10:52

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:52JST オリンパス---大幅続伸、割安感が拡大として米系証券では投資判断を格上げ
オリンパス＜7733＞は大幅続伸。ゴールドマン・サックス証券では投資判断を「中立」から「買い」に格上げ、目標株価も2300円から2850円に引き上げている。ここまで相対的な株価の低パフォーマンスが続いたことで、割安感が拡大したと考えているもよう。また、今後は事業基盤強化に向けた取り組みが一巡する中、内視鏡新製品が米国や中国での市場拡大の過程で、高い利益成長を見込めるとしている。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る