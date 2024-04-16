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オリンパス 大幅続伸、割安感が拡大として米系証券では投資判断を格上げ
記事提供元：フィスコ
*10:52JST オリンパス---大幅続伸、割安感が拡大として米系証券では投資判断を格上げ
オリンパス＜7733＞は大幅続伸。ゴールドマン・サックス証券では投資判断を「中立」から「買い」に格上げ、目標株価も2300円から2850円に引き上げている。ここまで相対的な株価の低パフォーマンスが続いたことで、割安感が拡大したと考えているもよう。また、今後は事業基盤強化に向けた取り組みが一巡する中、内視鏡新製品が米国や中国での市場拡大の過程で、高い利益成長を見込めるとしている。《ST》
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