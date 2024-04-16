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サイジニア　F・O・インターナショナルの「F.O.Online Store」に「ZETA SEARCH」が導入

2024年4月16日 08:41

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記事提供元：フィスコ

*08:41JST サイジニア---F・O・インターナショナルの「F.O.Online Store」に「ZETA SEARCH」が導入
サイジニア＜6031＞は、子会社であるZETAがF・O・インターナショナルの運営する公式通販サイト「F.O.Online Store」にEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入されたことを発表。

「F.O.Online Store」は、ベビー・キッズ・ジュニアまで幅広いサイズを展開するアパレルから生活雑貨・玩具などの豊富な品揃えを提供している。今回、「ZETA SEARCH」の導入により、検索機能の利便性向上やCX改善をサポートしている。《SI》

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