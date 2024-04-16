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前日に動いた銘柄 part2 さくらKCS、放電精密、コレックなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 さくらKCS、放電精密、コレックなど
銘柄名<コード>15日終値⇒前日比
ラクス＜3923＞ 1638 -134.5
3月の月次動向などもマイナス視も。
三浦工業＜6005＞ 2580.5 -169.5
昨年12月以降の下値支持線を割り込み下値不安。
パルグループHD＜2726＞ 1909 -87
先週末には自律反発も戻り売りが優勢に。
Sansan＜4443＞ 1411 -124
第3四半期決算後は売り優勢の流れ。
朝日インテック＜7747＞ 2316.5 -80.0
自律反発にも一巡感で戻り売り。
北の達人＜2930＞ 189 -10
前期経常益は市場予想を下振れ。
古野電気＜6814＞ 2297 -115
本日決算発表を予定しているが。
乃村工藝社＜9716＞ 868 -27
決算発表受けて高寄り後は処分売り優勢の展開続く。
エリアクエスト＜8912＞ 168 +27
自社株買いや増配を材料視。
コレック＜6578＞ 371 +80
今期大幅増益見通しや新中計を材料視。
さくらKCS＜4761＞ 2440 +320
データセンター関連銘柄として値幅取りの動き続く。
倉元製作所＜5216＞ 248+40
先週のラジオ番組で社長出演とも。
放電精密＜6469＞ 1634 +226
宇宙関連として再度関心が向かう展開に。
サーバーワークス＜4434＞ 2616 -569
今期大幅減益見通しをネガティブ視。
ポエック＜9264＞ 1716 -294
上半期大幅増益も出尽くし感が優勢に。
JESCOHD＜1434＞ 995 -136
上半期大幅減益決算をネガティブ視。
三機サービス＜6044＞ 1251 -218
第3四半期の低進捗を嫌気。
CVSベイ＜2687＞ 583 -100
今期の大幅減益見通しを嫌気。
アズジェント＜4288＞ 642 -119
過熱警戒感で利食い売り優勢。
レイ＜4317＞ 419 -61
今期の減益・減配予想をマイナス視。
プラズマ<6668> 1420 -146
上期下振れで通期予想を下方修正。
IGポート<3791> 5240 -710
業績・配当上方修正も出尽くし感。
識学<7049> 491 +5
発行済株式総数の4.4％上限の自社株買い発表。
JRC<6224> 900 +44
25年2月期の営業利益は24.5％増予想。
トラースOP<6696> 373 -36
AI電力削減ソリューションを加賀FEIに提供で前週末人気化。15日は売り先行。
クリーマ<4017> 390 -10
営業利益が前期黒字化・今期2.9倍予想で前週末ストップ高。15日も買い人気継続。
note<5243> 546 -36
前週末大幅高の反動安。
Gファクトリー<3474> 479 +64
引き続き株主優待制度の再開が手掛かり。
GA TECH<3491> 1361 -190
75日線下回り見切り売り誘う。
ライズ<9168> 751 -31
25年2月期の営業利益予想13.9％増で一時上伸するも失速。
WACUL<4173> 512 +2
25年2月期の営業利益予想1.6％増、前期は会社計画を超過達成で前週末一時人気
化。15日買い優勢だが上値は重い。
DMP<3652> 3240 -75
24年3月期業績見込みを上方修正で前週末は買い先行するも失速。15日は売り優勢。《CS》
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