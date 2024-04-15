*23:15JST 【市場反応】米4月NAHB住宅市場指数、2月企業在庫、ドル買い

米4月NAHB住宅市場指数は51と、予想通り3月と同水準を維持した。2カ月連続で50を上回り、住宅建設会社が市場に楽観的見解を維持していることが明らかになった。

米2月企業在庫は前月比＋0.4％。伸びは1月0.0％から拡大し、昨年8月来で最大となった。

良好な住宅市場や企業在庫の結果を受けて米国債相場は続落。10年債利回りは4.66％まで上昇した。ドル買いも強まり、ドル・円は153円80銭付近から154円44銭まで上昇し、34年ぶり円安を更新。ユーロ・ドルは1.0660ドルから1.0628ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.2496ドルから1.2455ドルまで下落。

【経済指標】

・米・2月企業在庫：前月比＋0.4％（予想：+0.4％、1月：0.0％）

・米・4月NAHB住宅市場指数：51（予想：51、3月：51）《KY》