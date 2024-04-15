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15日の日本国債市場概況：債券先物は144円41銭で終了
記事提供元：フィスコ
*16:43JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は144円41銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年6月限
寄付144円53銭 高値144円59銭 安値144円39銭 引け144円41銭
売買高総計23301枚
2年 459回 0.274％
5年 167回 0.483％
10年 374回 0.856％
20年 188回 1.635％
債券先物6月限は、144円53銭で取引を開始。イラン・イスラエルの対立激化への懸念から安全逃避的な買いが先行し、144円59銭まで上げた。その後、米金利が上昇し、円安が一段と進行するなかで、日銀の早期利上げ観測による売りが優勢になったとみられ、144円39銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は4.92％、10年債は4.55％、30年債は4.65％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.39％、英国債は4.19％、オーストラリア10年債は4.26％、NZ10年債は4.75％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・18:00 ユーロ圏・2月鉱工業生産（前月比予想：+0.7％、1月：-3.2％）
・21:30 米・3月小売売上高（前月比予想：+0.4％、2月：+0.6％）
・21:30 米・4月NY連銀製造業景気指数（予想：-5.0、3月：-20.9）
・23:00 米・4月NAHB住宅市場指数（予想：51、3月：51）
・23:00 米・2月企業在庫（前月比予想：+0.3％、1月：0.0％）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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