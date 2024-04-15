*16:43JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は144円41銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年6月限

寄付144円53銭 高値144円59銭 安値144円39銭 引け144円41銭

売買高総計23301枚

2年 459回 0.274％

5年 167回 0.483％

10年 374回 0.856％

20年 188回 1.635％

債券先物6月限は、144円53銭で取引を開始。イラン・イスラエルの対立激化への懸念から安全逃避的な買いが先行し、144円59銭まで上げた。その後、米金利が上昇し、円安が一段と進行するなかで、日銀の早期利上げ観測による売りが優勢になったとみられ、144円39銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.92％、10年債は4.55％、30年債は4.65％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.39％、英国債は4.19％、オーストラリア10年債は4.26％、NZ10年債は4.75％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 ユーロ圏・2月鉱工業生産（前月比予想：+0.7％、1月：-3.2％）

・21:30 米・3月小売売上高（前月比予想：+0.4％、2月：+0.6％）

・21:30 米・4月NY連銀製造業景気指数（予想：-5.0、3月：-20.9）

・23:00 米・4月NAHB住宅市場指数（予想：51、3月：51）

・23:00 米・2月企業在庫（前月比予想：+0.3％、1月：0.0％）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》