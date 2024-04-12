ＷＡＣＵＬ　大幅に反発、25年2月期の営業利益予想1.6％増、前期は会社計画を超過達成／新興市場スナップショット

*09:46JST <4173> ＷＡＣＵＬ 519 +17

大幅に反発。25年2月期の営業利益予想を前期比1.6％増の2.00億円と発表している。コンサルティング、実行・実装、人材の3本柱の事業展開を推進しながら、EBITDAのプラス成長を目指す。同時に発表した24年2月期の営業利益は7.3％増の1.97億円で着地した。プロジェクト型売上の拡大と継続した人材マッチング事業の成長が寄与し、第4四半期の売上高が過去最高となり、会社計画（1.91億円）を超過達成した。《ST》