ＤＭＰ　大幅に3日ぶり反発、24年3月期の営業利益予想を上方修正、画像処理半導体の量産出荷で／新興市場スナップショット

*09:18JST <3652> ＤＭＰ 3440 +100

大幅に3日ぶり反発。24年3月期の営業利益予想を従来の2.40億円から3.30億円（前期実績0.27億円）に上方修正している。アミューズメント市場向け画像処理半導体「RS1」の安定した量産出荷が利益を押し上げる見通しとなったため。また、セーフティ分野でのライセンス収入やプロフェッショナルサービス収入、ロボティクス分野での製品売上やプロフェッショナルサービス収入などの計上も増益に寄与するとしている。《ST》