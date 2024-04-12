関連記事
ＤＭＰ 大幅に3日ぶり反発、24年3月期の営業利益予想を上方修正、画像処理半導体の量産出荷で／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:18JST <3652> ＤＭＰ 3440 +100
大幅に3日ぶり反発。24年3月期の営業利益予想を従来の2.40億円から3.30億円（前期実績0.27億円）に上方修正している。アミューズメント市場向け画像処理半導体「RS1」の安定した量産出荷が利益を押し上げる見通しとなったため。また、セーフティ分野でのライセンス収入やプロフェッショナルサービス収入、ロボティクス分野での製品売上やプロフェッショナルサービス収入などの計上も増益に寄与するとしている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- クリーマ 大幅に反発、25年2月期の営業利益予想は3倍、前期は黒字転換／新興市場スナップショット 4/12 09:30
- Welby 一時ストップ高、中部電力と資本業務提携、調達資金4.97億円を新規事業などに充当／新興市場スナップショット 4/11 14:52
- サマンサＪＰ 上場来安値、コナカとの経営統合で最終合意、6月27日上場廃止予定、交換比率1対0.155／新興市場スナップショット 4/11 14:49
- サイエンスアーツ 大幅に反発、宿泊施設向けに「楽天モバイルBuddycomセット」提供開始／新興市場スナップショット 4/11 13:01
- バーチャレク 大幅に3日ぶり反発、生成AIコンタクトセンターサービスの提供開始／新興市場スナップショット 4/11 09:42