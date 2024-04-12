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NY金：反発で2372.70ドル、時間外取引で上げ幅拡大
記事提供元：フィスコ
*07:36JST NY金：反発で2372.70ドル、時間外取引で上げ幅拡大
NY金先物6月限は反発（COMEX金6月限終値：2372.70 ↑24.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比＋24.30ドルの2372.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2343.10－2394.90ドル。ロンドン市場の序盤にかけて2343.10ドルまで下げたが、反転。米長期金利の動向を意識した買いが入った。通常取引終了後の時間外取引で上げ幅は拡大し、2394.90ドルまで買われている。《CS》
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