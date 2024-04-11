*01:25JST NY外為：ドル・円153円視野、ドル続伸、米利下げ観測後退で

NY外為市場でドルは続伸した。米利下げ観測の後退で、長期金利が上昇。10年債利回りは4.51％と年初来の高水準で推移した。ドル・円は152円94銭まで上昇し、1990年6月来の円安・ドル高を更新。心理的節目となる153円も視野に入った。ユーロ・ドルは1.0861ドルから1.0730ドルまで下落し2日来の安値を更新した。ポンド・ドルは1.2708ドルから1.2526ドルまで下落し、2月5日来の安値を更新した。《KY》