*09:55JST ミロク情報サービス---第33回Japan IT Week 春 「クラウド業務改革EXPO」へ出展

ミロク情報サービス<9928>は2日、2024年4月24日~26日の3日間、東京ビッグサイトで開催される「第33回Japan IT Week 春」内の専門展「クラウド業務改革EXPO」へ出展すると発表。

「Japan IT Week 春」は、12の専門展から構成される2024年度日本最大規模のIT展示会。

同社は、HRテック・経理DX商材、ワークフロー・電子申請・契約書をはじめ、ビジネスチャット・グループウェアなどの働き方改革、ハイブリッドワークを推進するためのサービスが一堂に集結し、社内のDX化・業務改革を推進する専門展「クラウド業務改革EXPO」に出展する。

同社は、同展示会において、証憑書類保管・電子契約クラウドサービス「MJS e-ドキュメントCloud」や、適格請求書(インボイス)の電子化・デジタルインボイスの送受信に対応するクラウドサービス「Edge Tracker電子請求書」、マルチデバイス対応の従業員向けクラウド型業務管理サービス「Edge Tracker経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告・ワークフロー」など、改正電子帳簿保存法やインボイス制度といった各種法改正への対応や、給与明細・年末調整申告のペーパレス化、場所を問わない働き方の実現など業務の効率化・DX化を推進する製品・サービスを紹介する。

また、インボイス制度にも対応した中堅企業向けERPシステム「Galileopt DX」や中規模・中小企業向けERPシステム「MJSLINK DX」など、経営資源の最適化や経営情報の可視化により迅速な経営判断をサポートする各種ソリューションも用意する。《HH》