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不二越　大幅反落、第1四半期の大幅減益決算を嫌気

2024年4月5日 13:49

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記事提供元：フィスコ

*13:49JST 不二越---大幅反落、第1四半期の大幅減益決算を嫌気
不二越＜6474＞は大幅反落。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は11.8億円で前年同期比69.8％減と大幅減益になっている。上半期計画40億円に対する進捗率も低水準にとどまる形に。中国経済の減速に伴って、工具・ロボットの需要が減少しているほか、建設機械分野の生産調整の影響で中国・欧州において油圧機器の需要も減少。売上減少による操業度の悪化、原材料価格の高騰などが響く形のようだ。《ST》

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