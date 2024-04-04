*10:44JST i-plug---「OfferBox」の2024年3月度の主要KPI(速報)

i-plug＜4177＞は3日、提供する新卒オファー型就活サービス「OfferBox」の2024年3月度の主要KPI(速報)を発表。

早期定額型の受注高は、単月では新規受注はなかったが、累計は40.20億円で、前年同月比25.9％増となった。成功報酬型は、単月は0.16億円(同77.8％増)で、累計は7.12億円(同0.4％減)となった。

企業登録数(累計)は、2024年2月度より242社増加し17,469社(同24.6%増)となった。学生登録数(累計)は、2024年2月度より、2024年卒は1,375人増加し246,751人(同13.4%増)となり、2025年卒は18,863人増加し182,512人(同4.8%減)となった。

2024年3月度のオファー送信数(単月)は、2024年卒は29,152件(同30.6%増)、2025年卒は1,009,233件(同28.4%増)となった。オファー承認数(単月)は、2024年卒は882件(同35.7%増)、2025年卒は65,092件(同6.9%減)となった。累計では、2024年卒は519,473件(同12.6%増)、2025年卒は398,916件(同22.4%増)となった。《SI》