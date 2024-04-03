*15:37JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

鉱業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、海運業、銀行業、卸売業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか精密機器、鉄鋼、情報・通信業、電気機器なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 695.01 ／ 3.02

2. 電力・ガス業 ／ 551.6 ／ 2.04

3. 海運業 ／ 1,554.18 ／ 1.54

4. 銀行業 ／ 305.86 ／ 1.16

5. 卸売業 ／ 3,903.35 ／ 1.10

6. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,706.6 ／ 0.98

7. ゴム製品 ／ 4,844.64 ／ 0.73

8. 非鉄金属 ／ 1,359.75 ／ 0.67

9. 石油・石炭製品 ／ 1,791.41 ／ 0.66

10. 水産・農林業 ／ 592.43 ／ 0.57

11. 陸運業 ／ 2,104.67 ／ 0.33

12. 金属製品 ／ 1,481.08 ／ 0.20

13. 空運業 ／ 244.71 ／ 0.20

14. パルプ・紙 ／ 585.6 ／ 0.14

15. その他金融業 ／ 1,052.65 ／ 0.13

16. ガラス・土石製品 ／ 1,464.17 ／ -0.13

17. 医薬品 ／ 3,573.99 ／ -0.14

18. 食料品 ／ 2,238.85 ／ -0.15

19. 繊維業 ／ 658.75 ／ -0.18

20. 保険業 ／ 2,212.44 ／ -0.20

21. 証券業 ／ 615.04 ／ -0.20

22. 小売業 ／ 1,814.87 ／ -0.36

23. 輸送用機器 ／ 5,389.84 ／ -0.36

24. 建設業 ／ 1,704.68 ／ -0.42

25. 化学工業 ／ 2,581.22 ／ -0.58

26. 機械 ／ 3,253.73 ／ -0.78

27. サービス業 ／ 2,893.61 ／ -0.78

28. 不動産業 ／ 2,111.68 ／ -0.85

29. 電気機器 ／ 4,764.21 ／ -0.89

30. 情報・通信業 ／ 5,659.28 ／ -0.91

31. 鉄鋼 ／ 832.46 ／ -1.04

32. 精密機器 ／ 11,503.3 ／ -1.66

33. その他製品 ／ 4,817.35 ／ -2.45《CS》