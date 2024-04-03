*08:26JST 4/3

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39838.91、+35.82）

・米原油先物は上昇（85.15、+1.44）

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・NYダウは下落（39170.24、-396.61）

・ナスダック総合指数は下落（16240.45、-156.38）

・1ドル＝151.50-60円

・シカゴ日経先物は下落（39670、大阪比-250）

・SOX指数は下落（4886.94、-75.16）

・VIX指数は上昇（14.61、+0.96）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・サービス業PMI（3月）

・総合PMI（3月）

・国債買いオペ

・石油製品価格（1日現在）

・日銀「需給ギャップと潜在成長率」

・中国財新サービス業PMI（3月）

・中国財新総合PMI（3月）

・トルコ消費者物価指数（3月）

・独10年物国債入札

・ユーロ圏消費者物価指数（3月）

・ユーロ圏失業率（2月）

・ブラジル鉱工業生産（2月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（3月）

・ブラジルサービス業PMI（3月）

・ブラジル総合PMI（3月）

・米ADP全米雇用報告（3月）

・米サービス業PMI（3月）

・米総合PMI（3月）

・米ISM非製造業景況指数（3月）

・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が講演

・北大西洋条約機構（NATO）外相会合《ST》