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4/3の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:26JST 4/3
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39838.91、+35.82）
・米原油先物は上昇（85.15、+1.44）
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・NYダウは下落（39170.24、-396.61）
・ナスダック総合指数は下落（16240.45、-156.38）
・1ドル＝151.50-60円
・シカゴ日経先物は下落（39670、大阪比-250）
・SOX指数は下落（4886.94、-75.16）
・VIX指数は上昇（14.61、+0.96）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・サービス業PMI（3月）
・総合PMI（3月）
・国債買いオペ
・石油製品価格（1日現在）
・日銀「需給ギャップと潜在成長率」
・中国財新サービス業PMI（3月）
・中国財新総合PMI（3月）
・トルコ消費者物価指数（3月）
・独10年物国債入札
・ユーロ圏消費者物価指数（3月）
・ユーロ圏失業率（2月）
・ブラジル鉱工業生産（2月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（3月）
・ブラジルサービス業PMI（3月）
・ブラジル総合PMI（3月）
・米ADP全米雇用報告（3月）
・米サービス業PMI（3月）
・米総合PMI（3月）
・米ISM非製造業景況指数（3月）
・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が講演
・北大西洋条約機構（NATO）外相会合《ST》
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