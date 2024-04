*13:56JST ポラリス・ホールディングス---フィーノホテル札幌大通が「KOKO HOTEL 札幌大通」へリブランド

ポラリス・ホールディングス<3010>は1日、フィーノホテル札幌大通が「KOKO HOTEL 札幌大通」へリブランドしたことを発表。

今回、全国展開を進めているす自社ブランド 「KOKO HOTELS」に改称し、「KOKO HOTEL 札幌大通」として再出発することとなった。KOKO HOTELは、2023年10月に新たなブランドタグライン「Tsumugu -here to be connected-」を定め、それに伴いブランドビジュアルとステートメントの刷新とサービスの拡充を図っている。《SO》