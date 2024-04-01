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ニーズウェル　エフ・エスソフトウエア開発から「ManaSupport」の導入を受注

2024年4月1日 09:12

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記事提供元：フィスコ

*09:12JST ニーズウェル---エフ・エスソフトウエア開発から「ManaSupport」の導入を受注
ニーズウェル＜3992＞は28日、エフ・エスソフトウエア開発から予想損益シミュレーション「ManaSupport」の導入を受注したことを発表。

エフ・エスソフトウエア開発は、今回の「ManaSupport」導入により、予想損益・予実管理を通じて、組織別・プロジェクト別の生産高、原価、利益などの進捗管理の効率化と経営の意思決定の早期化を見込んでいる。

「ManaSupport」は、必要最小限のインプット情報から想定される業績や利益の見通しを把握し、経営判断をサポートする予想損益シミュレーションツール。《HH》

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