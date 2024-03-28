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今日の注目スケジュール：独失業率(失業保険申請率)、米国内総生産(GDP)、米MNIシカゴ購買部協会景気指数など

2024年3月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独失業率(失業保険申請率)、米国内総生産(GDP)、米MNIシカゴ購買部協会景気指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(3月18、19日)
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)


カウリスが東証グロースに新規上場(公開価格:1530円)

情報戦略テクノロジーが東証グロースに新規上場(公開価格:460円)


＜海外＞
09:30　豪・小売売上高(2月)　0.5％　1.1％
16:00　英・GDP改定値(10-12月)　　-0.2％
17:55　独・失業率(失業保険申請率)(3月)　5.9％　5.9％
18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(2月)　　0.1％
19:30　印・財政赤字(2月)　　1兆2032億4千万ルピー
20:00　ブ・中央銀行が四半期インフレ報告公表
20:30　印・インフラ産業8業種(2月)　　3.6％
21:00　ブ・全国失業率(2月)　　7.6％
21:30　米・国内総生産(GDP)(10-12月)　3.2％　3.2％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21万件
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(3月)　46.0　44.0
23:00　米・中古住宅販売成約指数(2月)　　-4.9％
23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(3月)　76.6　76.5


米・FTX共同創業者サム・バンクマンフリード被告に連邦地裁が量刑言い渡し


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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