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今日の注目スケジュール：独失業率(失業保険申請率)、米国内総生産(GDP)、米MNIシカゴ購買部協会景気指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独失業率(失業保険申請率)、米国内総生産(GDP)、米MNIシカゴ購買部協会景気指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(3月18、19日)
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
カウリスが東証グロースに新規上場(公開価格:1530円)
情報戦略テクノロジーが東証グロースに新規上場(公開価格:460円)
＜海外＞
09:30 豪・小売売上高(2月) 0.5％ 1.1％
16:00 英・GDP改定値(10-12月) -0.2％
17:55 独・失業率(失業保険申請率)(3月) 5.9％ 5.9％
18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(2月) 0.1％
19:30 印・財政赤字(2月) 1兆2032億4千万ルピー
20:00 ブ・中央銀行が四半期インフレ報告公表
20:30 印・インフラ産業8業種(2月) 3.6％
21:00 ブ・全国失業率(2月) 7.6％
21:30 米・国内総生産(GDP)(10-12月) 3.2％ 3.2％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21万件
22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(3月) 46.0 44.0
23:00 米・中古住宅販売成約指数(2月) -4.9％
23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(3月) 76.6 76.5
米・FTX共同創業者サム・バンクマンフリード被告に連邦地裁が量刑言い渡し
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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