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MonotaRO　健康経営優良法人2024(大規模法人部門)に認定

2024年3月27日 13:03

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記事提供元：フィスコ

*13:03JST MonotaRO---健康経営優良法人2024(大規模法人部門)に認定
MonotaRO ＜3064＞は26日、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する健康経営優良法人2024(大規模法人部門)に認定されたと発表。
具体的な取り組み事例として、1.心と身体の健康づくり(健診受診率向上、感染症予防：受診時間を勤務時間として認定、インフルエンザ予防接種の費用補助、女性特有の課題への取り組み:不妊治療セミナー、相談窓口の設置、メンタルヘルス対策:外部相談窓口の利用(EAP:従業員支援プログラム)、生活習慣の改善や健康に対する理解向上:産業医、産業保健職による保健指導や衛生セミナー)、2.職場復帰、治療と仕事の両立支援(復職支援:会社負担でのリワークプログラム利用、リハビリ出社制度、産業保健職による定期面談、柔軟な働き方を実現する制度:時差出社制度、スライド出勤制度、フレックス出社制度、短時間勤務制度、積立有給休暇制度)、3.働きがい向上に向けた取り組み(全体把握調査の実施と職場環境改善:ストレスチェックの職場分析の実施、プレゼンティーズム、就業継続意欲の測定と分析、管理職へのフィードバックコミュニケーション施策:1on1などの対話の機会の確保、コミュニケ―ションアプリの利用)としている。《SI》

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