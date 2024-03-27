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前日に動いた銘柄 part1 ソラコム、JSH、あみやき亭など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ソラコム、JSH、あみやき亭など
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
東亜DKK＜6848＞ 958 +23
24年3月期配当予想を増額修正。
バリュークリエーション＜9238＞ 1213 +20
新事業としてUber Eatsに関するコンサルティング事業を開始。
池上通信機＜6771＞ 850 +38
24年3月期業績予想を上方修正。
ギークス＜7060＞ 509 +31
スマホゲーム子会社の譲渡。
ソラコム＜147A＞ 1338 -
公開価格を79.7％上回る、IoTプラットフォームを開発・提供。
JSH＜150A＞ 806 -
初値893円で公開価格を95.8％上回る、障がい者雇用支援サービスなど展開。
あみやき亭＜2753＞ 5480 +420
業績・配当予想の上方修正を好感。
フリービット＜3843＞ 1574 +148
大和証券では目標株価を引き上げ。
ちゅうぎんFG＜5832＞ 1334 +74
野村證券では投資判断を格上げ。
CIJ＜4826＞ 1004 -99
日立とエヌビディアの協業を引き続き思惑材料視。
IHI＜7013＞ 3989 +306
25年3月期業績観測報道が伝わる。
K＆Oエナジーグループ＜1663＞ 2952 +164
伊勢化学同様にヨウ素関連として関心向かう。
三井E＆S＜7003＞ 2133 +197
25日線レベルが下値支持線に。
新東工業＜6339＞ 1230 +71
投資有価証券売却益計上で純利益を上方修正。
東京エレクトロンデバイス＜2760＞ 6990 +420
26日は半導体関連で底堅いもの多い。
ACCESS＜4813＞ 1774 +89
黒字化見通しなど先高期待高く押し目買い優勢。
富士電機＜6504＞ 10240 +381
大台突破で買い戻し圧力なども強まるか。
セーレン＜3569＞ 2738 +105
増配と株主優待の拡充を発表。
円谷フィHD＜2767＞ 1777 +59
遊技機メーカーのソフィアを子会社化すると発表。
MonotaRO＜3064＞ 1800 +46.5
高値圏での買い戻しが優勢か。
リログループ<8876> 1255.5 +26.5
25日に大幅反落も25日線では下げ止まり。
プロレド・パートナーズ<7034> 510 -35
過熱感強い中の25日急反発で利食い売り。
東急<9005> 1900.5 -179.0
中期計画受けてネガティブな反応が先行へ。
青山商事<8219> 1752 -87
中期計画を受けて出尽くし感が先行の形に。
小林製薬<4967> 5069 +13
紅麹関連製品で死亡との因果関係疑われる事象把握と。《CS》
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