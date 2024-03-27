*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ソラコム、JSH、あみやき亭など

銘柄名<コード>26日終値⇒前日比

東亜DKK＜6848＞ 958 +23

24年3月期配当予想を増額修正。

バリュークリエーション＜9238＞ 1213 +20

新事業としてUber Eatsに関するコンサルティング事業を開始。

池上通信機＜6771＞ 850 +38

24年3月期業績予想を上方修正。

ギークス＜7060＞ 509 +31

スマホゲーム子会社の譲渡。

ソラコム＜147A＞ 1338 -

公開価格を79.7％上回る、IoTプラットフォームを開発・提供。

JSH＜150A＞ 806 -

初値893円で公開価格を95.8％上回る、障がい者雇用支援サービスなど展開。

あみやき亭＜2753＞ 5480 +420

業績・配当予想の上方修正を好感。

フリービット＜3843＞ 1574 +148

大和証券では目標株価を引き上げ。

ちゅうぎんFG＜5832＞ 1334 +74

野村證券では投資判断を格上げ。

CIJ＜4826＞ 1004 -99

日立とエヌビディアの協業を引き続き思惑材料視。

IHI＜7013＞ 3989 +306

25年3月期業績観測報道が伝わる。

K＆Oエナジーグループ＜1663＞ 2952 +164

伊勢化学同様にヨウ素関連として関心向かう。

三井E＆S＜7003＞ 2133 +197

25日線レベルが下値支持線に。

新東工業＜6339＞ 1230 +71

投資有価証券売却益計上で純利益を上方修正。

東京エレクトロンデバイス＜2760＞ 6990 +420

26日は半導体関連で底堅いもの多い。

ACCESS＜4813＞ 1774 +89

黒字化見通しなど先高期待高く押し目買い優勢。

富士電機＜6504＞ 10240 +381

大台突破で買い戻し圧力なども強まるか。

セーレン＜3569＞ 2738 +105

増配と株主優待の拡充を発表。

円谷フィHD＜2767＞ 1777 +59

遊技機メーカーのソフィアを子会社化すると発表。

MonotaRO＜3064＞ 1800 +46.5

高値圏での買い戻しが優勢か。

リログループ<8876> 1255.5 +26.5

25日に大幅反落も25日線では下げ止まり。

プロレド・パートナーズ<7034> 510 -35

過熱感強い中の25日急反発で利食い売り。

東急<9005> 1900.5 -179.0

中期計画受けてネガティブな反応が先行へ。

青山商事<8219> 1752 -87

中期計画を受けて出尽くし感が先行の形に。

小林製薬<4967> 5069 +13

紅麹関連製品で死亡との因果関係疑われる事象把握と。《CS》