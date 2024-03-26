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前日に動いた銘柄 part1 レントラックス、イーディーピー、C＆FロジHDなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 レントラックス、イーディーピー、C＆FロジHDなど
銘柄名<コード>25日終値⇒前日比
アイザワ証G＜8708＞ 1270 +96
24年3月期増配予定を発表。
ケア21＜2373＞ 605 -33
株主優待制度を廃止すると発表。
バルテスHD＜4442＞ 525 -31
中期経営計画の公表を延期。
レントラックス＜6045＞ 534 +80
24年3月期末に最高取扱高記念配当を実施。
イーディーピー＜7794＞ 1438 +160
量子デバイス開発用ダイヤモンド単結晶基板を4月1日から発売。
ファンデリー＜3137＞ 384 +80
NTTアグリテクノロジーと協業、コラボ商品を開発・製造。
CIJ＜4826＞ 1103 +150
日立とエヌビディアの協業を引き続き思惑材料視。
C＆FロジHD＜9099＞ 3045 +504
AZ-COM丸和によるTOB価格サヤ寄せが続く。
プロレド・パートナーズ＜7034＞ 545 +80
第1四半期決算後は上値追いの動き優勢で。
北海道電力＜9509＞ 833.0 +56.3
収益予想・配当計画を上方修正。
FPG＜7148＞ 2171 +151
上半期業績予想を大幅に上方修正。
富士石油＜5017＞ 476 +27
出光興産の保有株比率上昇を引き続き材料視。
京浜急行電鉄＜9006＞ 1420.0 +72.0
トヨタへの土地持分譲渡で最終益上方修正。
大幸薬品＜4574＞ 406 +18
最終益上方修正後は短期資金の関心強まっており。
日本製鋼所＜5631＞ 3211 +144
目立った材料もなく高値更新によるショートカバーなどが優勢か。
円谷フィHD＜2767＞ 1718 -62
先週末には東海東京証券が買い推奨を継続。
エアトリ＜6191＞ 1698 +65
インバウンド関連の一角に関心が向かう。
ジャパンインベストメントアドバイザー＜7172＞ 1084 +19
四季報発売後は強い動きで。
ソシオネクスト＜6526＞ 4184 +150
エヌビディアの株価上昇で半導体関連の一角がしっかり。
スカパーJSATホールディングス＜9412＞ 1052 +11
伊藤忠がアニメ会社に出資と伝わる。
寿スピリッツ<2222> 2013.5 +27.0
インバウンド関連として物色向かう展開に。
西武HD<9024> 2396.0 +111.5
「赤プリ」跡の旗艦ビル売却を検討と伝わる。
日テレHD<9404> 2224.0 +54.0
高値更新も目立った材料見当たらず。
アドバンテスト<6857> 6731 +185
米エヌビディアの上昇など支援に。
マンダム<4917> 1372 +33
業績修正発表し有証売却益により純利益は大幅増額。
小林製薬<4967> 5056 -1000
紅麹を使った機能性表示食品を自主回収へ。
北越コーポレーション<3865> 2476 +126
先週末は長い上ヒゲ残して伸び悩み。
さくらインターネット<3778> 6570 -550
依然として割高感や過熱感拭い切れず。
ジャムコ<7408> 1249 -84
業績下方修正で今期も無配継続へ。《CS》
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