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クオールホールディングス マンスリー・レポート(連結)2024年2月実績
記事提供元：フィスコ
*16:31JST クオールホールディングス---マンスリー・レポート(連結)2024年2月実績
クオールホールディングス＜3034＞は15日、マンスリー・レポート(連結)2024年2月実績を発表した。
2月単月の処方箋応需枚数は前年同月比110.9%、調剤報酬は109.8%となった。既存店の新型コロナウイルス感染症からの回復及び流行性疾患、花粉症の増加により処方箋応需枚数は増えた。グループ合計出店数は3月15日現在で922店舗(うち売店22店舗)となった。《SI》
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