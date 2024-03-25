*16:31JST クオールホールディングス---マンスリー・レポート(連結)2024年2月実績

クオールホールディングス＜3034＞は15日、マンスリー・レポート(連結)2024年2月実績を発表した。

2月単月の処方箋応需枚数は前年同月比110.9%、調剤報酬は109.8%となった。既存店の新型コロナウイルス感染症からの回復及び流行性疾患、花粉症の増加により処方箋応需枚数は増えた。グループ合計出店数は3月15日現在で922店舗(うち売店22店舗)となった。《SI》