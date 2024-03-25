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京急 大幅続伸、トヨタへの土地持分譲渡で最終益上方修正
記事提供元：フィスコ
*11:19JST 京急---大幅続伸、トヨタへの土地持分譲渡で最終益上方修正
京急＜9006＞は大幅続伸。先週末に24年3月期の上方修正を発表している。売上高・営業利益は据え置きているが、純利益は従来予想の220億円から840億円にまで引き上げ。東京都港区高輪3丁目土地の一部譲渡による固定資産売却益の増加、退職給付信託返還益などを特別利益として計上するようだ。トヨタへ土地持分の譲渡を行い、品川駅西口地区開発において、より一層強固なパートナーシップの構築、品川エリアのポテンシャル向上につなげたい考え。《ST》
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