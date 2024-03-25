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北海電力 大幅続伸、収益予想・配当計画を上方修正（訂正）
記事提供元：フィスコ
*11:12JST 北海電力---大幅続伸、収益予想・配当計画を上方修正（訂正）
下記の通り修正します。
（誤）24年33月期
（正）24年3月期
北海電力＜9509＞は大幅続伸。先週末に業績・配当予想の修正を発表している。24年3月期営業利益は従来予想の770億円から1010億円に上方修正、前期は225億円の赤字であった。卸電力市場価格の低下に伴う電力調達費用の減少、工事費用の支出時期ずれ、水力発電量の増加による燃料費の減少などが上振れの背景に。また、期末配当金は従来計画の5円から15円にまで引き上げ、年間配当金は20円となる。前期は無配であった。《ST》
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