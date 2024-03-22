*17:56JST サイバートラスト---NECとデジタルトラストの推進に向け協業を強化

サイバートラスト＜4498＞は21日、NEC＜6701＞と、デジタルトラストの推進に向けて、協業を強化することを発表。

同社とNECは、これまでのIoT分野におけるモノのトラストの領域での協業に加えて、デジタルトラストの領域での協業を強化する。協業強化の第一弾として、同社のトラストサービス「iTrust」シリーズの「iTrust eシール用証明書」を、NECのeDocサービス（SaaS）、およびeDocCenter(オンプレミス)に採用し、eシール付与機能を実装。「iTrust eシール用証明書」は、「JIPDECトラステッド・サービス登録(認証局)」を受けた認証局より発行するeシール用証明書。

今回のeシール付与機能実装はNEC社内文書で利用を開始する予定であり、電子文書の発行元証明、および電子文書の改ざん検知に活用される。今後の展開としてビジネス領域へ活用範囲の拡大を視野に、両社サービスとの連携やNECのセキュアな製品・システム・サービスの提供を通して、デジタルトラストの実現に貢献していく。《SO》