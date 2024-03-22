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ファインデックス 医療システム導入・販売実績2024年3月1日現在（最新）
記事提供元：フィスコ
*13:29JST ファインデックス---医療システム導入・販売実績2024年3月1日現在（最新）
ファインデックス＜3649＞は21日、2024年3月1日現在の医療システム導入・販売実績（最新）を発表。
主要製品導入件数は、画像ファイリングシステムClaioが1,534件（そのうち病院版眼科ソリューションが432件）、電子カルテREMORAが870件、周産期システムMapleNoteが80件、文書作成システムDocuMakerが640件、紙・デジタル管理文書システムC-Scanが173件である。
導入ユーザー数は、前月から8件増え、2,000件となった。国立大学病院シェアは75.0％である。《SI》
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