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ファインデックス　医療システム導入・販売実績2024年3月1日現在（最新）

2024年3月22日 13:29

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記事提供元：フィスコ

*13:29JST ファインデックス---医療システム導入・販売実績2024年3月1日現在（最新）
ファインデックス＜3649＞は21日、2024年3月1日現在の医療システム導入・販売実績（最新）を発表。

主要製品導入件数は、画像ファイリングシステムClaioが1,534件（そのうち病院版眼科ソリューションが432件）、電子カルテREMORAが870件、周産期システムMapleNoteが80件、文書作成システムDocuMakerが640件、紙・デジタル管理文書システムC-Scanが173件である。

導入ユーザー数は、前月から8件増え、2,000件となった。国立大学病院シェアは75.0％である。《SI》

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