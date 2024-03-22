関連記事
ＦＲＯＮＴＥＯ 大幅に4日続伸、経済安保対策システムで取引の流れを可視化する技術の特許取得／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:14JST <2158> ＦＲＯＮＴＥＯ 736 +26
大幅に4日続伸。経済安全保障対策ネットワーク解析システム「KIBIT Seizu Analysis」のサプライチェーン解析ソリューションで、膨大な取引ネットワークの中から重要な部分を推定し、取引の流れを俯瞰的に可視化する技術について特許を取得したと発表している。企業は自社や取引先の取引ネットワークをより的確に把握し、評価することが可能になるとしている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- プロHD 大幅に3日続伸、株主優待制度を新設、5000-4万ポイントの優待ポイント贈呈／新興市場スナップショット 3/21 14:35
- TWOST 大幅続落、24年8月期の営業利益予想を下方修正、インボイスの影響や追加投資で／新興市場スナップショット 3/21 13:10
- アルファクス 大幅に4日続伸、一風堂刈谷店に配膳AIロボットをテスト導入／新興市場スナップショット 3/21 12:40
- イーエムネットＪ ストップ高、生成AI活用のインハウス支援サービス開始を引き続き材料視／新興市場スナップショット 3/21 09:51
- タスキ 大幅に3日続伸、新機能「生成AI-OCR読取」がソフトウェア関連発明特許を取得／新興市場スナップショット 3/21 09:34