ＦＲＯＮＴＥＯ　大幅に4日続伸、経済安保対策システムで取引の流れを可視化する技術の特許取得／新興市場スナップショット

*09:14JST <2158> ＦＲＯＮＴＥＯ 736 +26

大幅に4日続伸。経済安全保障対策ネットワーク解析システム「KIBIT Seizu Analysis」のサプライチェーン解析ソリューションで、膨大な取引ネットワークの中から重要な部分を推定し、取引の流れを俯瞰的に可視化する技術について特許を取得したと発表している。企業は自社や取引先の取引ネットワークをより的確に把握し、評価することが可能になるとしている。《ST》