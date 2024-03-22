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前日に動いた銘柄 part2 GCジョイコ、山大、コレックなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 GCジョイコ、山大、コレックなど
銘柄名<コード>21日終値⇒前日比
TOKYO BASE＜3415＞ 330 -14
19日は高寄り後に急速な伸び悩み。
ラウンドワン＜4680＞ 809 -26
19日には上ヒゲ残し一旦利食い優勢にも。
ACCESS＜4813＞ 1751 +34
高値圏で利食い売り集まる形にも。
テクノプロHD＜6028＞ 3082 -80
19日の大幅上昇受けて戻り売り圧力も。
共立メンテナンス＜9616＞ 6793 -163
連日の株価上昇を受けて戻り売り優勢。
川崎汽船＜9107＞ 6291 -119
ONEの還元方針などはサプライズなしか。
コレック＜6578＞ 612 +100
業務提携発表をきっかけに仕手化続く。
山大＜7426＞ 3925 +700
日証金では増担保金徴収措置を解除。
GCジョイコ＜6249＞ 2777 +500
新株予約権による資金調達を中止。
第一商品＜8746＞ 215 +34
Kinka Coinの上昇など手掛かりか。
SDSHD＜1711＞ 546 +79
村田美夏氏が5％超の大株主に浮上。
アースインフィニティ＜7692＞ 149 +27
業績下方修正後はあく抜け感が優勢で。
SYSHD＜3988＞ 1277 +145
決算見直しなどで高値更新し上値妙味。
SOLIZE＜5871＞ 3340 +447
地合い改善に連れてリバウンドの動きへ。
日ギア＜6356＞ 638 +55
想定以上の業績上方修正がインパクトに。
Mipox＜5381＞ 647 +79
中小型半導体関連として関心が続く。
サツドラホールディングス＜3544＞ 884 -91
大幅増益決算発表も出尽くし感優勢に。
MacbeeP＜7095＞ 16400 +880
国内証券が目標株価2万7800円で投資判断「買い」継続。
タスキ＜2987＞ 1367 +34
新機能「生成AI-OCR読取」がソフトウェア関連発明特許を取得。
テクノロジーズ＜5248＞ 4425 -565
営業利益は前期4.9倍・今期85％増予想で19日一時ストップ高。21日は売り優勢。
HPCシステムズ<6597> 2503 +74
GPUカード「NVIDIA H100 NVL」販売で19日人気化。21日も買い優勢。
エクサウィザーズ<4259>615 -2
第一三共とのAI活用創薬プロジェクトで成果と発表し19日ストップ高。
21日も買い先行するが上値は重い。
アーキテクツSJ<6085> 653 -63
19日ストップ高の反動安。
TWOSTONE＆Sons<7352> 1086 -98
24年8月期利益予想を下方修正。
サンワカンパ<3187> 487 +29
25日線明確に上回り先高期待高まる。
VALUENEX<4422> 1168 -183
19日ストップ高の余勢を駆って買い先行するも失速。
マイクロ波化学<9227> 1028 +90
24年3月期の純損益予想を下方修正で19日ストップ安。21日は押し目買い優勢。《CS》
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