*07:32JST NY金：強含みで2184.70ドル、利食い売りで上げ幅縮小

NY金先物4月限は強含み（COMEX金4月限終値：2184.70 ↑23.70）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比＋23.70ドルの2184.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2168.20－2225.30ドル。アジア市場の序盤で2225.30ドルまで買われたが、まもなく利食い売りが強まり、2200ドルを下回った。その後、2214.70ドルまで戻したが、ロンドン市場で売りが再び強まり、2200ドルを再度割り込んだ。米国市場では一時2168.20ドルまで値を下げており、通常取引終了後の時間外取引では2183ドルを挟んだ水準で推移。《CS》