*06:40JST 米国株式市場は大幅続伸、FRBが年内の利下げ予想を維持（20日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（20日）

JUN24

Ｏ 39930（ドル建て）

Ｈ 40440

Ｌ 39885

Ｃ 40385 大証比+785（イブニング比+15）

Vol 8306



JUN24

Ｏ 39880（円建て）

Ｈ 40395

Ｌ 39840

Ｃ 40335 大証比+735（イブニング比-35）

Vol 26510

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（20日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル151.21円換算）で、日産自＜7201＞、SUBARU<7270

>、東京海上ＨＤ＜8766＞、ＴＤＫ＜6762＞、住友電＜5802＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、三

菱ＵＦＪ＜8306＞などが上昇し、ほぼ全面高。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 246.72 2.40 3731 56

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 10.31 0.10 1559 31.5

6758 （SONY） ソニーG 89.62 0.62 13551 91

9432 （NTTYY） NTT 30.41 0.09 184 1.9

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 30.61 0.45 46285 705

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 29.78 0.79 9006 185

6954 （FANUY） ファナック 14.79 0.18 4472 36

8316 （SMFG） 三井住友 11.67 0.13 8823 146

7974 （NTDOY） 任天堂 13.92 0.01 8419 61

8001 （ITOCY） 伊藤忠 87.56 0.67 6620 113

8031 （MITSY） 三井物 912.00 8.18 6895 126

7267 （HMC） ホンダ 37.08 0.23 1869 5

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 31.46 0.37 4757 107

6902 （DNZOY） デンソー 19.52 0.21 2952 52

8411 （MFG） みずほＦＧ 3.97 0.02 3002 50.5

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 131.45 2.02 19877 287

6503 （MIELY） 三菱電 33.88 0.26 2561 33.5

6702 （FJTSY） 富士通 33.92 0.28 25645 305

6723 （RNECY） ルネサス 8.46 0.16 2558 43.5

5108 （BRDCY） ブリヂストン 21.79 0.21 6590 95

8053 （SSUMY） 住友商 24.11 0.02 3646 61

6301 （KMTUY） コマツ 29.99 0.21 4535 59

8002 （MARUY） 丸紅 172.16 2.26 2603 52

4901 （FUJIY） 富士フイルム 68.33 0.86 10332 192

8591 （IX） オリックス 112.62 0.61 3406 52

8802 （MITEY） 菱地所 18.08 0.05 2734 20.5

8267 （AONNY） イオン 23.71 -0.03 3585 14

8604 （NMR） 野村ＨＤ 6.39 0.09 966 12

1925 （DWAHY） 大和ハウス 30.25 0.18 4574 51

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 50.74 0.72 7672 164

2802 （AJINY） 味の素 37.21 0.12 5627 43

9735 （SOMLY） セコム 19.05 0.06 11520 65

7270 （FUJHY） SUBARU 11.42 0.18 3454 78

7201 （NSANY） 日産自 8.21 0.15 621 15.3

8309 （SUTNY） 三井トラスト 4.36 0.04 3296 62

1928 （SKHSY） 積水ハウス 22.79 0.15 3446 43

6988 （NDEKY） 日東電 47.37 -0.23 14326 -19

2503 （KNBWY） キリン 14.02 -0.03 2120 11

5802 （SMTOY） 住友電 15.77 0.15 2385 49

4911 （SSDOY） 資生堂 28.14 0.36 4255 18

1812 （KAJMY） 鹿島 20.69 0.23 3129 43

7202 （ISUZY） いすゞ 13.99 0.09 2115 30

3407 （AHKSY） 旭化成 15.05 0.20 1138 18.5

7912 （DNPLY） 大日印 15.38 0.29 4653 43

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 7.43 0.06 5617 84

3402 （TRYIY） 東レ 9.81 0.04 742 7.7

6361 （EBCOY） 荏原 42.82 0.62 12950 170

6645 （OMRNY） オムロン 37.72 0.37 5704 94

6586 （MKTAY） マキタ 27.45 0.26 4151 60

4704 （TMIC） トレンド 51.62 0.30 7806 108

（時価総額上位50位、1ドル151.21円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7012 （KWHIY） 川重 13.37 5054 143 2.91

7201 （NSANY） 日産自 8.21 621 15.3 2.53

6113 （AMDLY） アマダ 46.75 1767 41.5 2.41

6952 （CSIOY） カシオ 86.11 1302 30.5 2.40

7270 （FUJHY） SUBARU 11.42 3454 78 2.31

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6753 （SHCAY） シャープ 1.33 804 -25 -3.02

6976 （TYOYY） 太陽電 91.21 3448 -73 -2.07

6460 （SGAMY） セガサミーＨＤ 3.14 1899 -26.5 -1.38

3591 （WACLY） ワコールＨＤ 121.00 3659 -6 -0.16

6988 （NDEKY） 日東電 47.37 14326 -19 -0.13



「米国株式市場概況」（20日）

ＮＹＤＯＷ

終値：39512.13 前日比：401.37

始値：39072.05 高値：39529.13 安値：38988.65

年初来高値：36952.65 年初来安値：28660.94

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：16369.41 前日比：202.62

始値：16185.76 高値：16377.44 安値：16127.48

年初来高値：15852.14 年初来安値：10088.83

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5224.62 前日比：46.11

始値：5181.69 高値：5226.19 安値：5171.55

年初来高値：4818.62 年初来安値：3491.58

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 4.453％ 米10年国債 4.273％



米国株式市場は大幅続伸。ダウ平均は401.37ドル高の39,512.13ドル、ナスダックは

202.62ポイント高の16,369.41で取引を終了した。

連邦公開市場委員会（FOMC）を控え、まちまちで寄り付いた。その後、連邦準備制

度理事会（FRB）がFOMCの結果を発表。予想通り5会合連続で政策据え置きを決定し

たほか、金融当局者が依然年内3回の利下げを予想していることやパウエル議長も年

内の利下げを想定している姿勢を再表明したため年内の利下げ期待が強まり、大き

く買われた。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、主要株式指数は過去最高値を更新し終

了。セクター別では、自動車・自動車部品、運輸が上昇した一方、不動産管理・開

発が下落した。

銀行のJPモルガン（JPM）は想定外に増配を発表し、上昇。半導体のインテル（INT

C）は商務省が国内半導体製造を活発化させるためのCHIPS法に基づく先端半導体の

施設向け支援で合意、同社の半導体工場拡張支援で85億ドルの補助金供与に加え110

億ドルの融資を提供すると発表し、買われた。メキシコ料理レストラン運営のチポ

トレ・メキシカングリル（CMG）は1株を50株に分割する株式分割計画を発表し、上

昇。また、食品会社のゼネラル・ミルズ（GIS）は四半期決算で調整後の1株利益が

予想を上回り、買われた。

半導体メーカーのブロードコム（AVGO）は人工知能（AI）インフラ技術革新を発表

し、上昇。宝石小売りのシグネット・ジュエラーズ（SIG）は第4四半決算で売上が

予想以上に悪化したほか、25年会計年度の見通しが弱く、売られた。

半導体のマイクロン・テクノロジー（MU）は取引終了後に四半期決算を発表。予想

を上回る結果を受けて時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》