*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 テクノロジーズ、VALUENEX、ザインエレクトロニクスなど

銘柄名<コード>19日終値⇒前日比

エイチ・アイ・エス＜9603＞ 1958 -60

業績上方修正で18日に大幅高。

イビデン＜4062＞ 6667 -292

シティグループ証券では目標株価を引き下げ。

テルモ＜4543＞ 5656 -152

フロンティア・フィールドとの資本業務提携で18日は強い動き。

サイボウズ＜4776＞ 1841 -41

特に材料もなく18日上昇からの戻り売り。

鎌倉新書＜6184＞ 750 -30

決算評価の動きにも目先一巡感で。

マネックスグループ＜8698＞ 863 -23

25日線割れで見切り売りが優勢に。

マネジメントソリューションズ＜7033＞ 2240 -76

決算発表後は下値模索が続く。

コレック＜6578＞ 512 +80

業務提携発表をきっかけに仕手化。

かんなん丸＜7585＞ 481 +80

急ピッチの調整一巡感で押し目買い優勢。

マルシェ＜7524＞ 257 +4

かんなん丸と同様に調整一巡感でリバウンド狙い。

ザインエレクトロニクス＜6769＞ 1227 +145

データサーバー事業への進出を期待材料視。

丸千代山岡家＜3399＞ 7340 +480

今期の好業績見通しなど引き続き評価へ。

fonfun＜2323＞ 908 -95

特に材料もなく個人投資家の見切り売り優勢に。

テクノロジーズ＜5248＞ 4990 +390

営業利益は前期4.9倍・今期85％増予想。

エクサウィザーズ＜4259＞ 617 +100

第一三共とのAI活用創薬プロジェクトで成果。

コマースワン＜4496＞ 892 -40

24年3月期利益と配当予想を上方修正で18日ストップ高。19日は利益確定売り先行。

カラダノート＜4014＞ 614 -21

引き続き上期の営業黒字転換で18日ストップ高。19日も買い先行するが息切れ。

アジアクエスト＜4261＞ 3140 -700

18日ストップ高の反動安。

日本ホスピス＜7061＞ 1745 +73

スギHDと共同で新たにホスピス施設開設。

メディア工房＜3815＞ 293 +5

18日一時買い人気高まるも長い上ひげ。19日も強弱観対立し売り買い交錯。

アーキテクツSJ<6085> 716 +100

75日線がサポートラインとなり上昇再開の動き。

QPS研究所<5595> 3920 +45

信用取引の規制解除で18日人気化。19日は売り買い交錯。

VALUENEX<4422> 1351 +300

引き続き24年7月期の営業黒字確保予想が手掛かり。《CS》