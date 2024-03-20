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前日に動いた銘柄 part2 テクノロジーズ、VALUENEX、ザインエレクトロニクスなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 テクノロジーズ、VALUENEX、ザインエレクトロニクスなど
銘柄名<コード>19日終値⇒前日比
エイチ・アイ・エス＜9603＞ 1958 -60
業績上方修正で18日に大幅高。
イビデン＜4062＞ 6667 -292
シティグループ証券では目標株価を引き下げ。
テルモ＜4543＞ 5656 -152
フロンティア・フィールドとの資本業務提携で18日は強い動き。
サイボウズ＜4776＞ 1841 -41
特に材料もなく18日上昇からの戻り売り。
鎌倉新書＜6184＞ 750 -30
決算評価の動きにも目先一巡感で。
マネックスグループ＜8698＞ 863 -23
25日線割れで見切り売りが優勢に。
マネジメントソリューションズ＜7033＞ 2240 -76
決算発表後は下値模索が続く。
コレック＜6578＞ 512 +80
業務提携発表をきっかけに仕手化。
かんなん丸＜7585＞ 481 +80
急ピッチの調整一巡感で押し目買い優勢。
マルシェ＜7524＞ 257 +4
かんなん丸と同様に調整一巡感でリバウンド狙い。
ザインエレクトロニクス＜6769＞ 1227 +145
データサーバー事業への進出を期待材料視。
丸千代山岡家＜3399＞ 7340 +480
今期の好業績見通しなど引き続き評価へ。
fonfun＜2323＞ 908 -95
特に材料もなく個人投資家の見切り売り優勢に。
テクノロジーズ＜5248＞ 4990 +390
営業利益は前期4.9倍・今期85％増予想。
エクサウィザーズ＜4259＞ 617 +100
第一三共とのAI活用創薬プロジェクトで成果。
コマースワン＜4496＞ 892 -40
24年3月期利益と配当予想を上方修正で18日ストップ高。19日は利益確定売り先行。
カラダノート＜4014＞ 614 -21
引き続き上期の営業黒字転換で18日ストップ高。19日も買い先行するが息切れ。
アジアクエスト＜4261＞ 3140 -700
18日ストップ高の反動安。
日本ホスピス＜7061＞ 1745 +73
スギHDと共同で新たにホスピス施設開設。
メディア工房＜3815＞ 293 +5
18日一時買い人気高まるも長い上ひげ。19日も強弱観対立し売り買い交錯。
アーキテクツSJ<6085> 716 +100
75日線がサポートラインとなり上昇再開の動き。
QPS研究所<5595> 3920 +45
信用取引の規制解除で18日人気化。19日は売り買い交錯。
VALUENEX<4422> 1351 +300
引き続き24年7月期の営業黒字確保予想が手掛かり。《CS》
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