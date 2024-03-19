*17:19JST 19日の日本国債市場概況：債券先物は145円68銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年6月限

寄付145円39銭 高値145円79銭 安値145円27銭 引け145円68銭

売買高総計27642枚

2年 458回 0.175％

5年 166回 0.364％

10年 373回 0.735％

20年 187回 1.502％

債券先物6月限は、145円39銭で取引を開始。米金利上昇を受けて売りが先行し、145円27銭まで下げた。その後、日銀がマイナス金利の解除、長短金利操作の終了、ETF/REITの新規購入終了を決める一方、長期国債の買い入れは継続し、当面は緩和的な金融環境を継続する方針も示したことで買いが強まり、145円79銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.73％、10年債は4.32％、30年債は4.45％近辺で推移。

債券利回りは横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.45％、英国債は4.07％、オーストラリア10年債は4.08％、NZ10年債は4.61％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・19:00 独・3月ZEW景気期待指数（予想：20.5、2月：19.9）

・21:30 米・2月住宅着工件数（予想：144.0万戸、1月：133.1万戸）

・21:30 米・2月住宅建設許可件数（予想：149.6万戸、1月：148.9万戸）

・21:30 カナダ・2月消費者物価指数（前年比予想：+3.1％、1月：+2.9％）

・05:00 米・1月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（12月：+1602億ドル）

・米連邦公開市場委員会（FOMC、20日まで）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》