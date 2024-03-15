*07:34JST NY金：弱含みで2167.50ドル、ドル高を意識した売りが増える

NY金先物4月限は弱含み（COMEX金4月限終値：2167.50 ↓13.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比－13.30ドルの2167.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2157.00－2181.30ドル。アジア市場の前半で2181.30ドルまで買われたが、ドル高を意識した売りが次第に強まり、米国市場の後半にかけて2157.00ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に2166ドルを挟んだ水準で推移。《CS》