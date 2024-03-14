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さくらさく ストップ高買い気配、24年7月期の営業利益予想を上方修正、利用園児数が予測上回る／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:49JST <7097> さくらさく 1066 カ
ストップ高買い気配。24年7月期の営業利益予想を従来の4.45億円から5.80億円（前期実績3.14億円）に上方修正している。新規開設施設や既存施設で積極的な園児の受入れを行った結果、各施設の利用園児数が予測を上回ったため。また、販売用不動産の売却や業務効率化によるコスト削減効果も利益を押し上げる見通し。第2四半期累計（23年8月-24年1月）は前年同期比883.9％増の2.09億円で着地している。《ST》
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