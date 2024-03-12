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セルソース　大幅反発、決算発表でのあく抜け感や卵子保管サービスへの期待も

2024年3月12日 10:57

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記事提供元：フィスコ

*10:57JST セルソース---大幅反発、決算発表でのあく抜け感や卵子保管サービスへの期待も
セルソース＜4880＞は大幅反発。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は2.1億円で前年同期比41.4％減となり、通期計画10億円、前期比17.8％減に対してやや低調なスタートに。加工受託サービスの売上減少、人件費や地代家賃の増加などが影響。ただ、ネガティブインパクトは限定的とみられる中、卵子凍結保管受託サービスがLIFE CREATEの福利厚生制度の一つとして採用されたと発表、同事業への先行き期待などを反映する動きにもなっているもよう。《ST》

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