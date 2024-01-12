*05:10JST 1月11日のNY為替概況

11日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円13銭から146円41銭まで上昇し、引けた。

米12月消費者物価指数（CPI）の伸びが予想を上回ったほか、新規失業保険申請件数が予想を下回り労働市場の底堅さが確認され早期の米利下げ観測後退で金利上昇に伴うドル買いが加速した。その後、30年債入札の堅調な結果を受けて金利が再び低下に転じるとドル買いも後退した。

ユーロ・ドルは1.0996ドルへ上昇後、1.0930ドルまで下落し、引けた。

ユーロ・円は159円55銭から160円18銭のレンジでもみ合った。

ポンド・ドルは1.2772ドルから1.2690ドルまで下落。

ドル・スイスは0.8492フランから0.8566フランまで上昇した。

【経済指標】

・米・先週分新規失業保険申請件数：20.2万件（予想：21.0万件、前回：20.3万件←20.2万件）

・米・失業保険継続受給者数：183.4万人（予想：187.0万人、前回：186.8万人←185.5万人）

・米・12月消費者物価指数：前年比+3.4％（予想：+3.2％、11月：+3.1％）

・米・12月消費者物価コア指数：前年比+3.9％（予想：+3.8％、11月：+4.0％）

・米・12月消費者物価指数：前月比+0.3％（予想：+0.2％、11月：+0.1％）

・米・12月消費者物価コア指数：前月比+0.3％（予想：+0.3％、11月：+0.3％）

・米・12月財政収支：-1294億ドル（予想：-875億ドル、22年12月：-850.01億ドル）《KY》