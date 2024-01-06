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NY原油：堅調推移、供給不安は払しょくされず
記事提供元：フィスコ
*07:23JST NY原油：堅調推移、供給不安は払しょくされず
NYMEX原油2月限終値：73.81 ↑1.62
5日のNY原油先物2月限は堅調推移。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋1.62ドル（+2.24％）の73.81ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは72.21ドル－74.24ドル。アジア市場で72.21ドルまで下げたが、供給不安は消えていないため、米国市場の中盤にかけて74.24ドルまで上昇。通常取引終了後の時間外取引では主に73ドル台で推移。《MK》
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