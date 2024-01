音楽フェス「ビバラロック(VIVA LA ROCK) 2024」GWにさいたまスーパーアリーナで開催

音楽フェス「ビバラロック 2024(VIVA LA ROCK 2024)」が、2024年5月3日(金祝)・4日(土祝)・5日(日祝)・6日(月休)の4日間、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催される。

音楽フェス「ビバラロック 2024」開催決定

2014年にスタートした「ビバラロック」は、毎年ゴールデンウィーク前後に開催されている国内最大規模の屋内ロックフェスティバル。開催10年目のアニバーサリーイヤーとなった2023年には5日間という異例のロングスパンで開催、入場無料の屋外フリーフェスを含めて実に26万人を動員した人気フェスだ。

次なる周年に向けて新たな一歩となる2024年度も、会場のさいたまスーパーアリーナを「スタジアムモード」というフルスケール形態で使用。Creepy Nutsやキタニタツヤ、ALI、indigo la End、クリープハイプ、STUTS、Chilli Beans.ら国内の人気アーティストたちが会場を盛り上げる。

また、2023年度に復活した、音楽ライブや屋台ストリート、ビアガーデンなどが楽しめる入場無料の屋外フリーフェス「ビバラガーデン(VIVA LA GARDEN)」も開催予定となっている。

出演アーティスト

Aile The Shota / ALI / indigo la End / THE ORAL CIGARETTES / キタニタツヤ / KUZIRA / Creepy Nuts / クリープハイプ / coldrain / Conton Candy / サバシスター / SKY-HI / STUTS / Chilli Beans. / Tele / 10-FEET / とた / ねぐせ。 / プッシュプルポット / HEY-SMITH / Paledusk / The BONEZ / My Hair is Bad / 離婚伝説 / 和ぬか

and many more

※第2弾出演アーティスト情報

開催概要

「ビバラロック 2024(VIVA LA ROCK 2024)」

開催日:2024年5月3日(金祝)・4日(土祝)・5日(日祝)・6日(月休)

会場:さいたまスーパーアリーナ

チケット



■チケット第1次先行販売

受付期間(先着制):〜2024年1月14日(日)23:59 まで

チケット料金:4日通し券 35,000円、2日券各種 20,000円

券種:

4日通し券 - 5/3(金祝)+ 5/4(土祝)+ 5/5(日祝)+ 5/6(月休)

2日券各種 - 5/3(金祝)+ 5/4(土祝)、5/4(土祝)+ 5/5(日祝)、5/5(日祝)+ 5/6(月休)

※チケット購入に関する詳細は公式WEBサイト(https://vivalarock.jp/2024/)より。