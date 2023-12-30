*07:49JST NY債券：米長期債相場は弱含み、年末前でポジション調整的な売りも

29日の米国長期債相場は弱含み。早ければ来年3月に利下げが開始されるとの見方は後退していないが、年末前でポジション調整的な売りが観測された。イールドカーブはスティープニング気配で推移。

CMEのFedWatchツールによると、29日時点で2024年3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が5.00-5.25％以下となる確率は87％程度。24年5月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.75-5.00％以下となる確率は87％程度。10年債利回りは3.841％近辺で取引を開始し、米国市場の序盤にかけて3.895％近辺まで上昇。その後、3.846％近辺まで反落したが、米国市場の後半にかけて3.896％近辺まで再上昇し、取引終了時点にかけて3.879％近辺で推移した。

イールドカーブはスティープニング気配で推移。2年－10年は-36.70bp近辺、2－30年は-21.80bp近辺で引けた。2年債利回りは4.25％(前日比：-3bp)、10年債利回りは3.88％（前日比+4bp)、30年債利回りは、4.03％(前日比：+4bp)で取引を終えた。《MK》