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出来高変化率ランキング（10時台）～アテクト、ヘリオスなどがランクイン

2023年12月28日 10:41

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記事提供元：フィスコ

*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アテクト、ヘリオスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月28日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4241＞ アテクト　　　　　 401600 　44715.16　 226.88% 0.1196%
＜2248＞ iF500H有　　　10237 　47057.294　 215.23% 0.002%
＜4593＞ ヘリオス　　　　　　4201400 　113252.3　 197.06% -0.034%
＜2841＞ iFナス100H　　43825 　139139.382　 187.22% 0.0022%
＜4293＞ セプテーニHD　　　1761900 　239357.18　 164.78% 0.075%
＜4631＞ DIC　　　　　　　1391000 　794958.04　 164.43% 0.0512%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　190880 　160138.303　 124.91% 0.0027%
＜3992＞ ニーズウェル　　　　295600 　74534.28　 122.45% 0.0554%
＜1730＞ 麻生フオーム　　　　723000 　147840.2　 117.24% 0.1782%
＜5449＞ 大阪製鉄　　　　　　232300 　184489.38　 111% 0.028%
＜3878＞ 巴川紙　　　　　　　121500 　39901.44　 104.03% 0.0802%
＜2742＞ ハローズ　　　　　　70800 　104886.9　 100.33% 0.047%
＜7725＞ インタアクション　　289000 　102399.48　 95.23% 0.0556%
＜7794＞ イーディーピ　　　　591800 　318921.96　 88.18% 0.136%
＜7068＞ FフォースG　　　　406800 　109665.84　 82.07% -0.1068%
＜7921＞ TAKARA＆C　　78900 　89846.38　 80.5% 0.0376%
＜2211＞ 不二家　　　　　　　306900 　341184.58　 68.07% -0.0334%
＜9663＞ ナガワ　　　　　　　22100 　81196.2　 57.68% 0%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　179488 　177295.391　 57.54% 0.0038%
＜8155＞ 三益半　　　　　　　378500 　551333.92　 57.1% 0.031%
<8278> フジ　　　　　　　　179900 　180760.2　 52.83% -0.0026%
<3091> ブロンコB　　　　　178900 　305522.7　 47.78% -0.047%
<7611> ハイデ日高　　　　　114800 　203758.02　 44.39% 0.0216%
<6078> バリューHR　　　　314400 　259987.28　 43.36% -0.0484%
<7386> JWS　　　　　　　7700 　24793.2　 43.19% 0.0026%
<1488> iFJリート　　　　105390 　174185.855　 37.89% 0.0076%
<1547> 上場米国　　　　　　78500 　624936.554　 37.35% -0.0041%
<1852> 浅沼組　　　　　　　86100 　209219　 36.77% 0.0284%
<2243> GX半導　　　　　　120438 　128518.551　 36.63% -0.0048%
<5027> AnyMind　　　192600 　140108.62　 36.03% 0.0507%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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