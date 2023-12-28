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出来高変化率ランキング（10時台）～アテクト、ヘリオスなどがランクイン
*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アテクト、ヘリオスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月28日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4241＞ アテクト 401600 44715.16 226.88% 0.1196%
＜2248＞ iF500H有 10237 47057.294 215.23% 0.002%
＜4593＞ ヘリオス 4201400 113252.3 197.06% -0.034%
＜2841＞ iFナス100H 43825 139139.382 187.22% 0.0022%
＜4293＞ セプテーニHD 1761900 239357.18 164.78% 0.075%
＜4631＞ DIC 1391000 794958.04 164.43% 0.0512%
＜2569＞ 上場NSQヘ 190880 160138.303 124.91% 0.0027%
＜3992＞ ニーズウェル 295600 74534.28 122.45% 0.0554%
＜1730＞ 麻生フオーム 723000 147840.2 117.24% 0.1782%
＜5449＞ 大阪製鉄 232300 184489.38 111% 0.028%
＜3878＞ 巴川紙 121500 39901.44 104.03% 0.0802%
＜2742＞ ハローズ 70800 104886.9 100.33% 0.047%
＜7725＞ インタアクション 289000 102399.48 95.23% 0.0556%
＜7794＞ イーディーピ 591800 318921.96 88.18% 0.136%
＜7068＞ FフォースG 406800 109665.84 82.07% -0.1068%
＜7921＞ TAKARA＆C 78900 89846.38 80.5% 0.0376%
＜2211＞ 不二家 306900 341184.58 68.07% -0.0334%
＜9663＞ ナガワ 22100 81196.2 57.68% 0%
＜1482＞ 米債ヘッジ 179488 177295.391 57.54% 0.0038%
＜8155＞ 三益半 378500 551333.92 57.1% 0.031%
<8278> フジ 179900 180760.2 52.83% -0.0026%
<3091> ブロンコB 178900 305522.7 47.78% -0.047%
<7611> ハイデ日高 114800 203758.02 44.39% 0.0216%
<6078> バリューHR 314400 259987.28 43.36% -0.0484%
<7386> JWS 7700 24793.2 43.19% 0.0026%
<1488> iFJリート 105390 174185.855 37.89% 0.0076%
<1547> 上場米国 78500 624936.554 37.35% -0.0041%
<1852> 浅沼組 86100 209219 36.77% 0.0284%
<2243> GX半導 120438 128518.551 36.63% -0.0048%
<5027> AnyMind 192600 140108.62 36.03% 0.0507%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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