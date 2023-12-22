*12:11JST ドリーム・アーツ---2023年12月期通期連結業績予想及び期末配当予想修正

ドリーム・アーツ＜4811＞は14日、2023年10月27日に公表した2023年12月期通期連結業績予想及び配当予想の修正を発表。

同社は、クラウド事業セグメントにて既存顧客からのアップセルが好調に推移し、プロフェッショナルサービス事業セグメントにてSaaS導入支援プロジェクト等の受注が計画を上回る見通しとなったことから、2023年12月期通期連結業績予想を、売上高44.20億円（前回予想4.0％増）、営業利益5.27億円（同26.1％増）、経常利益5.11億円（同26.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益3.56億円（同24.1％増）に上方修正する。

安定的に利益を確保できる体制が整ったことから、2023年12月期期末より配当を開始する。株主利益の最大化と事業成長投資および財務基盤強化に向けた内部留保とのバランスを図るため、当面は配当性向20～30％を目安とし、2023年12月期の期末配当予想を1株あたり20円（前回予想0円）に修正する。《SI》