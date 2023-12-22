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NY金：小幅高で2051.30ドル、ポジション調整的な売買が主体に

2023年12月22日 07:33

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記事提供元：フィスコ

*07:33JST NY金：小幅高で2051.30ドル、ポジション調整的な売買が主体に
NY金先物2月限は小幅高（COMEX金2月限終値：2051.30　↑3.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋3.60ドルの2051.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2043.30－2058.00ドル。アジア市場の序盤で2043.30ドルまで下げたが、その後はじり高となり、米国市場の前半にかけて2058.00ドルまで買われた。ポジション調整的な売買が主体となった。通常取引終了後の時間外取引では主に2055ドルを挟んだ水準で推移。《CS》

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