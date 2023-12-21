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出来高変化率ランキング（13時台）～タカトリ、大光などがランクイン
*14:09JST 出来高変化率ランキング（13時台）～タカトリ、大光などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月21日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3932＞ アカツキ 491600 65984.8 314.25% 0.2385%
＜5845＞ 全保連 2277100 263282.66 208.46% 0.115%
＜7063＞ Birdman 1547000 351927.24 192.07% 0.1467%
＜1890＞ 東洋建 1797400 343912.36 184.15% -0.0869%
＜7918＞ ウ゛ィアHD 4406800 161017.88 161.92% -0.1698%
＜3656＞ KLab 3766500 274010.76 151.18% 0.0268%
＜6338＞ タカトリ 305500 390903.2 141.16% 0.0174%
＜5644＞ メタルアート 188000 147925.4 138.01% -0.1258%
＜7080＞ スポーツフィー 37500 21874.5 133.89% 0.02%
＜3160＞ 大光 478000 8206746.00% 1.32%
＜3556＞ リネットJPN 423200 60730.78 117.32% -0.1869%
＜7198＞ アルヒ 371900 97234.44 112.68% -0.0125%
＜8139＞ ナガホリ 394400 265114.16 110.50% -0.0832%
＜4179＞ ジーネクスト 248000 64003.08 108.70% 0.0431%
＜8600＞ トモニHD 11622400 1676189.4 108.54% -0.031%
＜6023＞ ダイハツデ 1617800 464107.82 103.49% -0.0051%
＜6228＞ ジェイイーティ 654400 1809400.6 103.35% 0.0307%
＜7269＞ スズキ 4204800 9996968.88 99.70% 0.0152%
＜1968＞ 太平電 51300 82295.7 94.61% 0.0339%
＜7769＞ リズム 47400 56464.22 91.79% -0.0646%
<7014> 名村造 18139500 9214111.08 87.51% 0.0501%
<6882> 三社電機 238800 138575.08 87.24% 0.0522%
<8938> グロームHD 407200 175394.08 83.63% -0.1005%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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