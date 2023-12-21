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出来高変化率ランキング（13時台）～タカトリ、大光などがランクイン

2023年12月21日 14:09

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記事提供元：フィスコ

*14:09JST 出来高変化率ランキング（13時台）～タカトリ、大光などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月21日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3932＞ アカツキ　　　　　 　491600 　65984.8　 314.25% 0.2385%
＜5845＞ 全保連　　　　　　 　2277100 　263282.66　 208.46% 0.115%
＜7063＞ Birdman　　 　1547000 　351927.24　 192.07% 0.1467%
＜1890＞ 東洋建　　　　　　 　1797400 　343912.36　 184.15% -0.0869%
＜7918＞ ウ゛ィアHD　　　 　4406800 　161017.88　 161.92% -0.1698%
＜3656＞ KLab　　　　　 　3766500 　274010.76　 151.18% 0.0268%
＜6338＞ タカトリ　　　　　 　305500 　390903.2　 141.16% 0.0174%
＜5644＞ メタルアート　　　 　188000 　147925.4　 138.01% -0.1258%
＜7080＞ スポーツフィー　　 　37500 　21874.5　 133.89% 0.02%
＜3160＞ 大光 　 478000　 8206746.00% 1.32%
＜3556＞ リネットJPN　　 　423200 　60730.78　 117.32% -0.1869%
＜7198＞ アルヒ　　　　　　 　371900 　97234.44　 112.68% -0.0125%
＜8139＞ ナガホリ　　　　　 　394400 　265114.16　 110.50% -0.0832%
＜4179＞ ジーネクスト　　　 　248000 　64003.08　 108.70% 0.0431%
＜8600＞ トモニHD　　　　 　11622400 　1676189.4　 108.54% -0.031%
＜6023＞ ダイハツデ　　　　 　1617800 　464107.82　 103.49% -0.0051%
＜6228＞ ジェイイーティ　　 　654400 　1809400.6　 103.35% 0.0307%
＜7269＞ スズキ　　　　　　 　4204800 　9996968.88　 99.70% 0.0152%
＜1968＞ 太平電　　　　　　 　51300 　82295.7　 94.61% 0.0339%
＜7769＞ リズム　　　　　　 　47400 　56464.22　 91.79% -0.0646%
<7014> 名村造　　　　　　 　18139500 　9214111.08　 87.51% 0.0501%
<6882> 三社電機　　　　　 　238800 　138575.08　 87.24% 0.0522%
<8938> グロームHD　　　 　407200 　175394.08　 83.63% -0.1005%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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