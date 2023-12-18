ノイルイミューン　ストップ安売り気配、武田薬品がNIB102及びNIB103のライセンス契約解消／新興市場スナップショット

*13:29JST <4893> ノイルイミューン 196 ウ -

ストップ安売り気配。武田薬品工業＜4502＞が創薬パイプラインのNIB102（TAK-102）及びNIB103（TAK-103）のライセンス契約を解消し、開発と商業化に関する権利をノイルイミューン・バイオテックに返還すると発表している。解消の理由は、武田薬品工業の細胞療法の開発ポートフォリオにおける他家細胞療法への戦略的シフトで、安全性や有効性を要因とするものではないという。《ST》