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12月15日の日本国債市場：債券先物は145円60銭で取引終了
*15:32JST 12月15日の日本国債市場：債券先物は145円60銭で取引終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年3月限
寄付145円93銭 高値145円95銭 安値145円55銭 引け145円60銭 18459枚
2年 455回 0.062％
5年 163回 0.281％
10年 372回 0.678％
20年 186回 1.408％
15日の債券先物3月限は伸び悩み。145円93銭で取引を開始し、145円951銭から145円55銭まで反落し、145円60銭で取引を終えた。現物債の取引では10年以降の気配が相対的に甘くなった。
＜米国債概況＞
米国債利回りでは、2年債は4.43％近辺、5年債は3.94％近辺、10年債は3.95％近辺、30年債は4.07％近辺で推移。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.11％、英国債3.78％、オーストラリア10年債は4.14％、NZ10年債は4.55％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17:30 独・12月製造業PMI速報値（予想：43.2、11月：42.6）
・17:30 独・12月サービス業PMI速報値（予想：49.8、11月：49.6）
・18:00 ユーロ圏・12月製造業PMI速報値（予想：44.6、11月：44.2）
・18:00 ユーロ圏・12月サービス業PMI速報値（予想：49.0、11月：48.7）
・18:30 英・12月製造業PMI速報値（予想：47.5、11月：47.2）
・18:30 英・12月サービス業PMI速報値（予想：51.0、11月：50.9）
・19:00 ユーロ圏・10月貿易収支（9月：+100億ユーロ）
・22:30 米・12月NY連銀製造業景気指数（予想：2.6、11月：9.1）
・23:15 米・11月鉱工業生産（前月比予想：+0.3％、10月：-0.6％）
・23:15 米・11月設備稼働率（予想：79.1％、10月：78.9％）
・23:45 米・12月製造業PMI速報値（予想：49.5、11月：49.4）
・23:45 米・12月サービス業PMI速報値（予想：50.7、11月：50.8）
・06:00 米・10月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（9月：-17億ドル）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》
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