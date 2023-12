USJ「名探偵コナン・ワールド」24年に再登場、劇場版最新作「100万ドルの五稜星」と連動

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)が、「名探偵コナン」と再びコラボレーション。2024年3月1日(金)より期間限定で開催する「ユニバーサル・クールジャパン 2024」のコンテンツの一つとして、「名探偵コナン・ワールド」が登場する。

USJ「名探偵コナン・ワールド」24年に再登場

漫画やアニメ、ゲームといった日本が世界に誇るカルチャーを、USJならではのアイデアと圧倒的なスケールで表現する人気イベント「ユニバーサル・クールジャパン」。同イベントの常連となっている「名探偵コナン」は2024年、シリーズ27作目となる劇場版最新作『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』と連動したプログラムとともに参戦する。

「名探偵コナン・ザ・エスケープ ~100万ドルの序幕(プロローグ)~」

たとえば「名探偵コナン・ザ・エスケープ ~100万ドルの序幕(プロローグ)~」は、ゲスト自らの頭脳と足を使って謎を解く、ウォークスルー型のリアル脱出ゲームだ。「名探偵に挑戦!」をテーマにしたスペシャルクイズ番組の収録にしたゲストは、突如現場で起きた爆破事件から園子を助けるため、制限時間60分の謎解きに挑む。

今回は過去にも採用された、自由自在に施設を駆け巡り謎を解くスタイルが復活。作品の世界を細部まで再現した部屋を駆け巡り、端末を使ってヒントを集めながら絶体絶命のピンチを乗り越えるという、緊迫感と達成感が詰まったアトラクションとなっている。

<概要>

「名探偵コナン・ザ・エスケープ ~100万ドルの序幕(プロローグ)~」

期間:2024年3月1日(金)~6月30日(日)

場所:ステージ 18

アトラクション形式:リアル脱出ゲーム

チケット価格:3,600円(1名/税込/前売り、当日券共通)~

販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア、ローソンチケット(WEBのみ)、チケットブース

販売開始:2023年12月22日(金)12:00~

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含まれない。

※開催日およびチケットに関する詳細は公式WEBサイトまで。

「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」

毎年人気の「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」は、2024年ももちろん登場。2024年は、ヴァイオリンの生演奏、謎解き、エンターテイナーによる大迫力のアクションとともに、様々な美食を味わうミステリーレストランとして営業する。

今回のストーリーには、西の名探偵・服部平次、平次の幼馴染である遠山和葉、そして平次に一途な想いを寄せる大岡紅葉が登場。彼らと協力しながら作品世界に没入する、「名探偵コナン・ワールド」だけの食体験が楽しめる。

<概要>

「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」

期間:2024年3月1日(金)~6月7日(金) 各回約80分、入替制

※開催期間が変更になる場合あり。

場所:ロンバーズ・ランディング

アトラクション形式:エンターテイメント・レストラン

■チケット

チケット価格:大人(12歳以上) 6,000円、子ども(4~11歳) 2,600円

販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア

販売情報:先行販売(「ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル」の所持者限定)、抽選販売、一般販売を行う。

先行販売:2023年12月15日(金)12:00~12月19日(火)

抽選販売(抽選受付):2023年12月20日(水)12:00~12月24日(日)23:59

当選発表:2024年1月25日(木)15:00

購入期間:2024年1月25日(木)15:00~1月27日(土)23:59

一般販売:2024年2月1日(木)12:00~

※抽選販売後に販売枠が残っている場合のみ、一般販売を行う。

※開催日およびチケット、メニューに関する詳細は、公式WEBサイト参照(順次公開)。

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含まれない。

「名探偵コナン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~波乱の輸送機(プライベートジェット)~」

最後に紹介するのは、ダイナミックなスピード感のコースターと作品の世界観を融合させた「名探偵コナン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~波乱の輸送機(プライベートジェット)~」。登場中のジェット機がエンジントラブルに見舞われるという事態に巻き込まれたゲストは無事に無事に着陸できるのか。高速でパークを駆け抜ける爽快感とスリルとを味わえるアトラクションとなっている。

<概要>

「名探偵コナン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~波乱の輸送機(プライベートジェット)~」

期間:2024年3月1日(金)~6月30日(日)

場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

アトラクション形式:ストーリー・コースター

※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~」では体験できない。

開催概要

「名探偵コナン・ワールド」

開催期間:2024年3月1日(金)〜6月30日(日)

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)

