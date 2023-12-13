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12/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:37JST 12/13
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32843.70、+51.90）
・NYダウは上昇（36577.94、+173.01）
・ナスダック総合指数は上昇（14533.40、+100.91）
・1ドル＝145.40-50円
・シカゴ日経先物は上昇（32865、+155）
・SOX指数は上昇（3930.18、+27.80）
・VIX指数は下落（12.07、-0.56）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・米原油先物は下落（68.61、-2.71）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・日銀短観（12月）
・国債買いオペ
・石油製品価格（11日現在）
・投信概況（11月）
・地銀協会の五島会長が定例会見
・臨時国会会期末
・NZ経常収支（7-9月）
・露GDP（7-9月）
・ユーロ圏鉱工業生産（10月）
・英GDP（10月）
・英鉱工業生産指数（10月）
・英商品貿易収支（10月）
・南ア消費者物価指数（11月）
・ブラジル中央銀行が政策金利発表
・米生産者物価コア指数（11月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表
・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見
・イタリア3年物と7年物国債の入札
・石油輸出国機構（OPEC）月報《ST》
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