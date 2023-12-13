12/13の強弱材料

*08:37JST 12/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32843.70、+51.90）

・NYダウは上昇（36577.94、+173.01）

・ナスダック総合指数は上昇（14533.40、+100.91）

・1ドル＝145.40-50円

・シカゴ日経先物は上昇（32865、+155）

・SOX指数は上昇（3930.18、+27.80）

・VIX指数は下落（12.07、-0.56）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・米原油先物は下落（68.61、-2.71）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・日銀短観（12月）

・国債買いオペ

・石油製品価格（11日現在）

・投信概況（11月）

・地銀協会の五島会長が定例会見

・臨時国会会期末

・NZ経常収支（7-9月）

・露GDP（7-9月）

・ユーロ圏鉱工業生産（10月）

・英GDP（10月）

・英鉱工業生産指数（10月）

・英商品貿易収支（10月）

・南ア消費者物価指数（11月）

・ブラジル中央銀行が政策金利発表

・米生産者物価コア指数（11月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表

・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見

・イタリア3年物と7年物国債の入札

・石油輸出国機構（OPEC）月報《ST》